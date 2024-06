Europaus lõppeb: kolm Eesti võrkpalliklubi panevad end uuel hooajal eurosarjades proovile

Eelmisel hooajal ei mänginud Euroopas ükski Eesti võistkond, viimati osalesid CEV Challenge Cupil Bigbank ja Pärnu hooajal 2022/2023.

Valitsev Eesti meisterklubi Selver/TalTech paneb end nüüd proovile Meistrite liigas, kus tuleb alustada eelringist. Pärnu VK ning Tartu Bigbank teevad kaasa tugevuselt kolmandas sarjas CEV Challenge Cupil. Ainsana ei osale eurosarjas seega kevadine Eesti meistrivõistluste hõbemedalist Võru Barrus.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal tõi välja eurosarjas osalemise plusse. „Sel hooajal on Cronimet liigas hetkeseisuga seitse meeskonda ja kodune madistamine jääb ikkagi väheks, mängijate, fännide ja klubi jaoks on vaja ka mingit tugevamat liigat mängida. See tõstab meie võrkpalli üldist taset ja tuleb kasuks eestlastest mängijatele. Meil on eurosarjas garanteeritud vähemalt neli kohtumist ka Meistrite liigast välja langemise korral (siis jätkatakse madalamates eurosarjades-toim) ja see on korralik kogus häid mänge. Saime selleks ka lisaraha ja läheme ja paneme end proovile, see arendab ja aitab mugavustsooni mitte langeda. Ka mulle treenerina on see huvitav väljakutse ja olin kindlalt seda meelt, et see samm tuleb astuda,“ rääkis Toobal.

Pärnu meeskonna uueks peatreeneriks saanud Rainer Vassiljevi sõnul on Euroopas mängimine väga oluline. „Eurosari on klubi jaoks võimalus saada osa rahvusvahelisest võrkpallist ja mulle treenerina teeb mõistagi heameelt, et saame end proovile panna. See lisab hooajale värvi ja vürtsi ning muudab meie tegemised ka fännide jaoks põnevamaks. Igal juhul ootan põnevusega, kellega seal vastamisi läheme,“ kommenteeris peatreener.