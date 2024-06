Keila Coolbeti järgmine pusletükk: TalTechis varju jäänud tagamees siirdub Peep Pahvi käe alla

Peatreener Peep Pahv on Küttise tegemisi juba aastaid jälginud ning usub, et ta suudab anda meie meeskonnale seda, mida vajame. „Ta aitab tugevdada meie kaitset ja samas on tal ka rünnakul omad plussid. Seoses vigastustega pole Ralf saanud ennast viimastel aastatel piisavalt avada, seega on temas veel väga palju peidus,“ märgib Pahv.