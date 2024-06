OTSE DELFI TV-s | Mida suudavad 49-aastane Kais ja 48-aastane Arak rahvusvahelisel volleturniiril Kloogarannas?

Meestel peeti eile kvalifikatsioon ja põhiturniiri avaringi kohtumised. 16 Eesti paarist, kes 24 parema sekka pääsesid, näitasid avapäeval parimat mängu Urmas Piik/Dmitri Korotkov, Rasmus Meius/Kaur Erik Kais, Siim Ennemuist/Karl Jaani, Mihkel Nuut/Karl Maidle ning vanameistrid Kaarel Kais/Argo Arak, kes kõik on ka medalipretendendid. Eriti huvitav on jälgida just seda, kuidas paljukordsed Eesti meistrid, 49-aastane Kais ja 48-aastane Arak rahvusvahelisel turniiril esinevad. Alagrupist edasipääsu on nad juba kindlustanud.