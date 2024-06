Aivar Pohlak: kuningas on taas alasti

Düsseldorfis peetud Austria – Prantsusmaa kohtumises startis Mbappe ühel rünnakul palli peale minnes sedavõrd jõuliselt, et muru kerkis nagu järsult kohalt võtnud autoratta alt (selle jooksu lõpul jäi mehel realiseerimata Austria väravavahiga silmitsi minek). Staadionil (ja ilmselt ka teleülekandest) sai aru, et murukamara vahetus oli tehtud hiljuti, ca kaks-kolm nädalat enne 17. juuni mängu. Asja uurides selgus, et esimene muruvahetus Düsseldorf Arenal tehti mai keskel, aga peale 27. mail peetud Bundesliga üleminekumängu Düsseldorfi Fortuna ja Bochumi vahel tunnistas UEFA väljakukatte seisundi mitterahuldavaks ning see vahetati uuesti välja kaks nädalat peale esimest asendamist. Oletades, et teine muruvahetus algas 28. mail ning kestis kiiresti tegutsedes kolm-neli päeva, jäi murul juurdumiseks maksimaalselt 16 … 17 päeva, mis on piisav, aga suurturniiri tähenduses siiski piiri peal.

Olen kuulnud, et kõikidel EM-i väljakutel kasutatakse hübriidmuru, mis tähendab, et murukamarat tugevdab sinna sisse kootud kunstkiud, mis peaks takistama eelkõige mätaste lahtitulekut, sest murutaimede juured on keerdunud kunstkiu ümber. Kuna meil selliseid väljakuid ei ole, siis ei oska ma öelda, kui palju keerulisem ja ajamahukam on sellise muru vahetus, aga igatahes tundub, et väljakute ettevalmistamine on olnud sakslaste jaoks korralik väljakutse ja seda põhjusel, et Kesk-Euroopas oli kevad jahe ning Bundesliga väljakute korrashoid suurturniiri eel tõenäoliselt keerulisem kui muidu.