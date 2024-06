Häirekellad Inglismaa leeris! Kas jalgpall ei tulegi koju?

Inglismaa alustas EM-i mannetu esitusega Serbia vastu, keda küll võideti Jude Bellinghami väravast 1:0, kuid mängupilt tekitas rohkelt küsimusi. Sarnast rada pidi liikus ka grupi teise vooru mäng Taaniga, mida asuti kiirelt Harry Kane´i tabamusest 1:0 juhtima, kuid lõpuks tuli leppida Morten Hjumlandi iluvärava järel 1:1 viigiga.

Viimase mänguvooru järel on kõik siiski Inglismaa enda kätes. Kahe mänguga on kogutud neli silma, järgnevad Sloveenia ja Taani kahe ja Serbia ühe punktiga. Kindlalt tagab neile C-alagrupi võidu Sloveenia alistamine, kuid sõltuvalt teise kohtumise tulemusest võib piisata ka viigist.

Vaatamata alagrupi esikoha säilitamisele läks Taaniga tehtud 1:1 viigi järel Inglismaa meedias lahti suur hädakisa. Samas mängijad ise võtavad situatsiooni rahulikult. „Me ütlesime enne turniiri, et kergeid mänge siin pole. Ma arvan, et seda oli täna ka näha,“ nentis koondise kapten Harry Kane. „Hoiame grupis esikohta. Teame, et saame paremaks minna. Ma mõistan, et paljude inimeste kodudes on pettumus, kuid olime sarnases olukorras ka viimasel EM-il, kui viigistasime Šotimaaga. Samm-sammult me ​​jõuame selleni, mis on meie eesmärk.“

Endine Inglismaa koondise kaitsja Rio Ferdinand polnud samuti kriitikaga kitsi. „Meeskonna praegune tasakaal pole paigas ja ei võimalda mängijatel esineda tasemel, mida nad koduklubides näitavad. Phil Foden on selgelt positsioonist, võib-olla tuleks Jude Bellinghami kasutegur paremini välja number kaheksa peal mängides. See on suur mure,“ sedastas ta.

Koondise peatreener Gareth Southgate ei teinud samuti viigist suurt numbrit, kuid möönis, et tööd on vaja teha veel kõvasti. „Me teame, et inimesed on meie esitustes pettunud. Me ei pinguta vajaliku intensiivsusega ja vajume tihti liiga sügavale. Me peame leidma nendele probleemidele lahendused. Peame mänge analüüsima ja need koos läbi töötama,“ mõtiskles ta.