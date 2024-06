Ivan Stojkovici EM-i kommentaar: Serbia on liiga ühekülgne

Minu jaoks see pole üllatus, et Sloveenia on seni soliidselt esinenud. Kui sul on Jan Oblaki isikus üks Euroopa parimaid väravavahte, siis sul on võimalus vastaseid üllatada. Neil on ka keskväljal kaks talendikat meest ning rünnakul üks Euroopa parimaid ründajaid Benjamin Šeško, kes tegi Leipzigis väga hea hooaja ning keda tahavad endale väga paljud klubid. Sloveenia ei tee rünnakul midagi erilist, kuid nad on efektiivsed. Ma arvan, et alagrupi viimases kohtumises on inglased nende vastu selged soosikud ja kui sloveenid kaotavad viimase mängu, siis kahe punktiga on väga raske edasi saada. Kui aus olla, siis ma näen neid edasi pääsemas ainult juhul, kui Inglismaa täna võidab Taanit ja kindlustab alagrupi esikoha ning paneb viimases alagrupimängus platsile teise koosseisu.

Tõenäoliselt on meie ainuke võimalus edasi pääseda, olles üks neljast parimast kolmanda koha meeskonnast. Peame kaitsefaasis olema Taani vastu palju paremad, sest nad on rünnakul üks paremini organiseeritud meeskondi tervel turniiril. Taani juhendaja Kasper Hjumland on väga hea peatreener, kes on selle meeskonna juures olnud juba pikka aega. Me oleme vastastele andnud väga palju ruumi liinide vahel. Meie kaitsev poolkaitsja on nii palju oma positsioonilt välja astunud, jättes enda selja taha palju vaba ruumi, mida Christian Eriksen hakkab 100% ära kasutama. Kui me ei paranda oma kaitsevigu, siis kardan, et kaotame ka selle mängu. Kui me kuidagi suudame kaitses olla stabiilsemad, siis meil on head võimalused see mäng võita. Kõik oleneb stabiilsusest kaitses ning kuidas suudame vasturünnakuid kaitsta, sest see on olnud meie jaoks väga suur probleem.