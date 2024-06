VIDEO | Carlos Alcaraz sai noorelt britilt šokk-kaotuse

„See oli tõeliselt raske matš,“ rääkis Draper kohtumise järel antud intervjuus. „Ma teadsin, et Carlos on siin tiitlikaitsja, eelmisel aastal võitis Wimbledoni. Ta on uskumatu talent, mis on tennise jaoks hämmastav. Teadsin, et pean väga hästi mängima ja õnneks sain sellega täna hakkama. Tänan teid kõiki.“