Epp Mäe põlvelõikus möödus edukalt: nüüd on aeg iseenda eest hoolt kanda

„Siin ma olen, kaks päeva pärast ACL-i (põlve ristatisideme) operatsiooni. Olen seda operatsiooni viimased kaks aastat edasi lükanud. Olümpiale mitte pääsemine andis mulle võimaluse end lõpuks korda teha,“ alustas Mäe oma Instagrami postitust.

„Paljud teist on näinud minu võitlust selle põlvega lähemalt kui teised. On olnud aegu, mil pärast igat treeningut läks mu põlv paiste. Oli aeg, mil mu ainus eesmärk matil oli iga jalarünnak ära tõrjuda, kuna mu põlv ei olnud piisavalt stabiilne, et ühel jalal hüpata. Mitmed taastusravid ja muudatused treeningplaanis nõudsid suurt vaimset jõudu,“ jätkas Eesti maadleja

„Kuid oli ka kord, mil võistlesin maailmameistrivõistluste finaalis vaatamata sellele, et mul tekkis ACL-i rebend kolm nädalat enne võistlust. Sain teise koha. Kutsuge mind kangekaelseks, tahtejõuliseks või rumalaks. Olen oma kehale tänulik, et ta suutis kõik need treeningud, võistlused ja katsumused vastu võtta. Nüüd on aeg iseenda eest hoolt kanda,“ lisas Mäe.

Viimase olümpia kvalifikatsiooniturniiri järel, kus Mäe põrus, tõdes eestlanna, et pole teps mitte kindel, kas jätkab sportlaskarjääri või mitte. „Ei tea. Võtan aja maha. Mõtlen,“ sõnas Mäe toona. „Otsus tuleb teha, aga milline see on, pole selge. Aega otsustamiseks on. Tänavune MM pole olümpiakaaludele, seega EOK palgale ma seal ei saaks. Järgmine võimalus oleks tuleva aasta EM. Näis, kuidas siitmaalt hakkama saan. Mõttekohti leidub.“