VIDEO | Venemaa vehkleja vihastas Ukraina konkurendi peale. „Kui tahad iseloomu näidata, siis võta relv ja võitle!“

Ukrainlanna teenis kõnelauses kohtumises 15:9 võidu ja lahkus saluudi järel vehklemispõrandalt minema. Nagu tavaks saanud, ei soovi sõja puhkemise järel Ukraina sportlased venelastega kätt suruda. Sarnast teed läks ka Krõvõtska vaatamata sellele, et tema konkurent vehkles Gruusia lipu all.

Guchmazovat ajas taoline käitumine pühaviha täis. „P****e, miks nad niimodi meiega käituvad? Miks on neile kõik lubatud? Kas nad on aru kaotanud?“ vandus 2017. aasta Gruusia kodakondsuse saanud venelanna, kui mõistis, et Ukraina vehkleja ei soovi temaga kätt suruda.