Nottinghamis kinga saanud peatreener asub juhendama Leicesteri

„Olen põnevil ja äärmiselt uhke, et mind määrati Leicester City peatreeneriks,“ sõnas Cooper lepingu allkirjastamise järel. „See on fantastiline klubi, millel on uskumatu ajalugu ja kirglikud toetajad. Olen põnevil, et saan teha tööd niivõrd andeka meeskonnaga. Ootan seda väljakutset.“