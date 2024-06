Kuldne Eneli Jefimova jättis EM-il kõrvalala pooleli ja naaseb Eestisse

Pärast treeneriga arutamist otsustasid nad õhtusest ujumisest loobuda ja naasta kodumaale, et alustada viimast ettevalmistust olümpiamängude suunas. „Esimene 50 meetrit oli päris hea, kuid edasi läks üpris raskeks,“ rääkis 17-aastane ujuja peale eelujumist.

Eesti on siiski naiste 200m rinnuliujumise poolfinaalides esindatud, sest Maria Romanjuk pääses edasi paremuselt 13. ajaga 2.31,31. „Füüsiliselt oli päris raske hommik, kuid läksin üsna pingevabalt peale,“ rääkis eile viienda koha saavutanud Romanjuk, kes 100m pöördes edestas isikliku rekordi graafikut poole sekundiga.

Tribuntsov peale kaheksat aastat taas poolfinaalis

„Mulle see väike paus isegi sobis, sain kohapeal scullida (tehnika harjutus ujumises - toim.) ja veetunnet hoida. Kuna väljas on palav, siis vees oli hea jahe ning see paus kindlasti ujumist ei mõjutanud.“