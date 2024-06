MÄRT ROOSNA | Millal „fenomenaalne põlvkond“ Erki Noolest medalite arvult möödub? Õige varsti!

Tahtis Nool tegelikult kümmet medalit – talle meeldis mõte sellest, et kümnevõistlejal on just kümme medalit –, aga kahtlemata on rahul ka üheksaga. Kui rääkida tema puhul medalist, mis võinuks ja pidanuks tulema, siis tuleb silme ette 1999. aasta Sevilla MM, kus kindel poodiumikoht läks „pehme“ teiba nahka. Siis olnuks kümme koos.