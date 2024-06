SEITSE KÜSIMUST | Miks Toijala lahkus? Millised on Rannula suurimad väljakutsed?

Miks Toijala lahkus peatreeneri kohalt? Jukka soovis töötada rohkem saalis, aga ta uus Jaapani leivaisa ei lubanud tal seal olemise kõrvalt koondist juhendada . Toijala asub tööle Jaapani meeskonnas Yokohama B-Corsairs, kus ta on Soome koondise juhendaja Lassi Tuovi abitreener. Kuna Tuovi sai loa töötada klubi kõrvalt ka koondises, soovisid jaapanlased, et üks mees oleks pidevalt tiimi juures.

„Neli ja pool aastat Eestis läksid kiiresti ning kõik saavad aru, et olen seda kõike nautinud. Kuid viimase poolteise aasta jooksul tekkis mul endas tunne ja arutelu, mis ma tahan olla tulevikus. Koondise treenerina oli saalis töötamist päris vähe, aga mõistsin, et tahan töötada rohkem saalis,“ vihjas Toijale, et rahvusmeeskonna eesotsas on mänge ja kogunemisi vähe, mistõttu suur aur läheb administratiivsele tööle.

„Tundsin, et olin koondiseakende eel väga närvis, et kuidas ma hakkama saan. Eriti viimasel aastal oli kaks olulist mängu ja see polnud kerge. See ongi üks põhjus, et Euroopas oli kaks treenerit, kes olid ainult koondise juures: Gordon Herbert ja mina. Ja ka Herbert lahkus Saksamaa koondise juurest. Treenerina sa tahad olla rohkem saalis,“ selgitas ta.