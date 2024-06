Kalev/Cramo jõudis Heiko Rannulaga kokkuleppeni

Rannula pööras tõsiselt pilgud ka välismaa poole, aga tänasega on selge, et Eestist ta ei lahku. Lisaks Kalev/Cramo peatreeneri ametile on ta alates 1. juulist ka Eesti koondise peatreener. Seni koondises abitreeneri rolli täitnud Rannula võtab üle Jaapani kõrgliigatiimi Yohohama B-Corsairs’i juurde siirduva Jukka Toijala töö.