Jan Harend Horvaatia - Albaania mängust: oma stiilile kindlaks jäämine ja pragmaatiline lähenemine jagasid punktid

Enne mängu oli kohtumise favoriit selgelt Horvaatia, ehkki nende tänavuse turniiri esimene mäng seda ei peegeldunud. Samas kinnitasid horvaatide varasemad tulemused just nende soosikuks pidamist. Albaania koondis valmistas juba enne avavilet uudishimu – nad on huvitava stiiliga võistkond. Kahe võrdluses sai avavile eel öelda, et üks tahaks kindlasti palliga mängida ja teisel pole väga vahet, minnakse vahendeid valimata tulemuse järele.

Horvaatiat iseloomustas enim kannatlikkus. Nad hoidsid oma plaanist kinni ja kokkuvõttes tõi see neile paari minuti jooksul kaks väravat. Pärast nende teist väravat võis näha, kuidas Horvaatia võttis pisut käigu välja, samas kui Albaania pani südame mängu. Ohtlikke momente sündis albaanalste leerist ka enne 2:2 väravat, viigiga said nad oma teenitud tasu. Oma stiilile kindlaks jäämine võrdluses pragmaatilise mängustiiliga jagasid täna kummalegi meeskonnale punkti. Minu arvates sai Albaania igati teenitult punkti. Kuigi Horvaatia võib mõelda, et midagi läks kaduma, aga samas nad ka nii veenvad ei olnud.

Viimaste päevade mängude juures on tunda suurturniiri hõngu. Kohtumiste lõpud on väga intensiivsed, kus pannakse kõik mängu. Alagrupifaasis seda väga tihti ei näe, aga praegu jääb see silma. See on märkimisväärne ja mäng Horvaatia ja Albaania vahel taaskord kinnitas, et suurturniiri hõng on kohal: midagi reservi ei jääta, kõik pannakse välja.