FOTOD | Heiko Rannula sai koondise peatreeneriks, Jukka Toijala ajastu Eesti korvpallis on läbi

„Jukka panust sellesse, kus me täna meeste ja noormeeste korvpalliga oleme, ei saa alahinnata. Selgelt on toimunud kvaliteedi kasv. Soovime Jukkale edu treeneritöös ning täname teda panuse eest Eesti korvpalli. Heiko Rannula näol saab Eesti meeste korvpallikoondis endale noore ja ambitsioonika peatreeneri,“ sõnas Eesti Korvpalliliidu president Priit Sarapuu.

“2022. aasta novembris oli meil Eesti Korvpalliliidu konstruktiivne arutelu, kus avaldasin omapoolset soovi võimalusest töötada igapäevaselt klubikorvpallis. Uuendasime lepingut, et saaksin võimalusel töötada nii klubis kui rahvuskoondise juures, nii-öelda aknatreenerina. Paraku olen täna olukorras, kus mulle on pakutud rolli huvitavas projektis, mille olen otsustanud vastu võtta. Kahjuks ei võimalda antud pakkumine mul jätkata Eesti koondise peatreenerina,“ selgitas Toijala lahkumise tagamaid.

“Otsus peatreeneri kohalt kõrvale astuda on olnud kõike muud kui lihtne. Viimased 4 aastat on olnud suur au töötada Eesti koondise peatreenerina. Olen tänulik selle toetuse eest, mida olen saanud mängijatelt, treeneritelt, Korvpalliliidu juhatuselt ja sekretariaadilt ning kogu Eesti korvpallirahvalt! Arvukad kohtumised saalis kui ka väljaspool saali on mulle meelde jäänud, kui oluline on eestlastele korvpall. Meie mäng - tõepoolest!“ avaldas Toijala tänu Eesti korvpallirahvale.