Are Altraja: autoralli ei ole lihtsalt sport, vaid kultuurinähtus

Aga alustame algusest ja läheme Elvasse, kus Are üles kasvas ja tema esimeseks naabrimeheks juhtus pensionär, kes hobi korras autosid putitas. „5-7-aastaselt veetsin palju suvepäevi naabrimehe juures, kes andis võimaluse enda kõrvalt kõike proovida. See oli väikese poisi jaoks tõeline eksootika. Naabrimees oli hea silmaga, ta ei teinud autosid korda mitte ainult funktsionaalselt, vaid ka välimuselt. Minu jaoks oligi mootoriremondist palju põnevam see, mis puudutas kere- ja metallitöid,“ meenutab Are. Ta lisab, et Elva EPT maaparanduse töödejuhatajana ametis olnud isa võttis teda vahel objektidele kaasa. „Seal olid traktorid, veoautod, kraanad ja kõikidele töömeestele meeldis näidata, kuidas masinad töötavad. Sain kõike proovida ja sealt algas esmane tehnikaarmastus.“