Neli aastat Itaalias korvpalli mänginud Keila oma poiss naaseb koju

„Näen Keilasse tulekut kui head võimalust ennast arendada ja kindlasti ka meeste vahel proovile panna. Keilas olen ikkagi ülesse kasvanud ja sisuliselt terve lapsepõlve korvpalli mänginud ehk mälestused on siin head. Muidugi Keila rahva ees mängida on ka kogemus omaette, kuna karukoobas on sisuliselt koguaeg täis. Uuelt hooajalt ootaks just endalt arenguhüpet,“ rääkis Makke Keila Coolbeti pressiteate vahendusel.