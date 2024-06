Boston Celticsi peatreener piitsutas ennast nii halastamatult, et peab minema lõikuslauale

Päev pärast triumfi selgitas 35-aastane Mazzulla USA spordisaates „Pardon My Take“, et vigastus juhtus märtsis pärast kaotust Atlanta Hawksile. Suure võistluskunstide entusiastina otsustas Mazzulla auru välja lasta jiu-jitsu abil.

Hoolimata valust leidis Mazzulla, et tegu oli suurepärase kogemusega. „Mind oli vaja kuus tundi ravida, et saaksin järgmises mängus ilma suurema lonkamiseta hakkama. Alguses ei suutnud ma kõndidagi. See pani mind võitlema, ma ei saanud lõdvaks lasta. Pidin pidevalt treenima ja füsioteraapias käima. See oli imeline. Mõtlesin, et äkki peaksin edaspidi igal hooajal umbes Tähtede mängu paiku (tavaliselt veebruari keskel - A.K.) vigastada saama.“