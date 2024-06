KOMMENTAAR | Samal ajal kui teised väikeriigid teevad EM-il tegusid, tunneme meie rõõmu eimillegi üle

Juba aastaid oleme harjunud, et EM ja MM-finaalturniiridel on esindatud 3,8-miljonilise elanikkonnaga Horvaatia, kes ikka ja alati suudab toota maailma tippklubidesse väärtuslikke mängumehi. Veel mõned aastad tagasi väisas suurturniiri ka 3,2 miljoni suuruse rahvaarvuga Bosnia ja kahemiljonilise elanikkonnaga Põhja-Makedoonia. Mõlemad koondised küll Saksamaal toimuval EM-il sel korral ei mängi, kuid vaatamata sellele on Balkani jalgpall tšempionaadil tugevalt esindatud. Enamgi veel.