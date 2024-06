Treener Henry Hein jäi hoolealuse triumfiga mõistagi väga rahule. „Ka mulle treenerikarjääri mõttes on see väga suur asi. See on Eestile esimene kuld pikas basseinis olümpiadistantsil, nii et meie jaoks väga oluline tähis,“ rääkis juhendaja kolmapäeva õhtul Delfile.