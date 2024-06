Premium liiga: Levadia lõi Unitedile kuus väravat, võidukad olid ka Flora ja Kuressaare

Väravaküttide edetabelis tõusis liidriks taas Lepik, kelle arvel on 14 tabamust. Sama palju on ka Nõmme Kalju ründajal Promise Davidil, kuid väravasööte on Lepikul üks enam (4 vs 3). Felipe Felicio kerkis tänase kübaratrikiga kolmandaks (11 v).