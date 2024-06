Kolm Euroopa meistrit kaheksa päevaga! Eesti sportlased on mulluse nukra saldo juba pika puuga ületanud

Eelmisel nädalal triumfeeris Erm kergejõustiku EM-il kümnevõistluses ning see nädal on juba kaks Euroopa meistrit (Embrich ja Jefimova) juurde toonud. Jefimova tuli täiskasvanute seas 100 meetri rinnuliujumises Euroopa parimaks ka mullu, aga seda lühirajal. Nüüd on tal ette näidata kuld ka pikalt rajalt, mis on olümpiadistants.