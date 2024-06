PÄEVAKOKKUVÕTE | Albaania püstitas (taas) rekordi, Orban soperdas ja Saksamaa lustis

Delfi Sport tegi mängupäevast kokkuvõtte:

PÄEVA VÄRAV | Xherdan Shaqiri kauglöök. Karjääri tippaegadel Müncheni Bayernit, Milano Interit ja Liverpooli esindanud, aga nüüd 32-aastaselt MLS-i klubi Chicago Fire keskväljal tegutsev Shaqiri näitas, et tema jalast pole pauk kadunud. Šotimaa kaitsja Tony Ralston andis 26. minutil süütus olukorras tagasisöödu šveitslase jalale, kes 20 meetrilt vajutas palli ühe puutega ristnurka. Kui palju on maailmas mängijaid, kes oleksid sellises olukorras üritanud ühe puutega peale uhada? Ja kui paljud oleksid suutnud palli saata ristnurka? Tõenäoliselt on maailmas selliseid mängijaid mõni üksik ja Shaqiri on nende seas.