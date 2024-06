MM-sarja liider Thierry Neuville kiirete kruusarallide eel: olen muutunud aina enesekindlamaks

„Poola on veidi teist tüüpi ja seal on teepinnas pehmem. Sellistel rallidel me ei ole liiga halvad,“ kommenteeris ta DirtFishile. „Peamiselt on meil raske olnud kõvema (kruusa)katetega teedel nagu Eestis ja enamgi veel Soomes. Oleme saanud paremaks, aga arenguruumi veel on.“