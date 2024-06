Hispaania korvpalli suurkuju lõpetas karjääri: tundsin, et nüüd on õige aeg

„See päev on kätte jõudnud. Pärast 20 aastat korvpallurina olen valmis teatama uudisest, mis muudab minu elu. On aeg sportlaskarjäär lõpetada,“ teatas vanameister sotsiaalmeedias. „Võitsime sel hooajal Hispaania meistritiitli, karikasarja ning superkarika. See on ideaalne aeg hüvastijätuks. Olen alati unistanud, et lõpetada karjäär ajal, kui olen veel füüsiliselt terve ning võita oma viimane kohtumine. Elu on selle kingi nüüd mulle teinud.“