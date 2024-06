Rahvusvahelise Olümpiakomitee üldkogu hääletab Pariisis e-spordi olümpiamängude korraldamise üle

Esimesed sammud välja pakutavate mängude korraldamiseks on juba loodud ning täpsemat infot ürituse kohta võib oodata niipea kui ROKi liikmesriigid idee heaks on kiitnud.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach ütles, et e-spordi olümpia loomisega teeb ROK suure sammu digitaalse revolutsiooniga kaasas käimise suunas ning on väga elevil sellest, kui suure entusiasmiga idee kallal toimetav e-spordi komisjon selle teostamiseks tegeleb.

Olümpiakomitee on e-spordi integreerimise nimel vaeva näinud alates 2018. aastast ning one selle suunas teinud aina tugevamaid samme. ROKi eesmärgiks e-spordis on lähtuda väärtustest, mis käiks käsikäes enam kui sajandi püsinud väärtustega, mis tähendab, et olümpiarõngastega seotud e-spordi üritustel ei saa kunagi olema populaarseimaid mänge nagu Counter-Strike või League of Legends, kuna nende vägivaldne loomus ei ühti olümpiaväärtustega.