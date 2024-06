DELFI VIDEO RIIAST | Läti ralli pealik: unistasime WRC-st kogu aeg, aga selle välja öeldes oleks mind hullumajja pandud

Kuidas Läti ralli peakorraldaja end vahetult enne riigi esimest WRC etappi tunneb?

Seda on isegi raske kirjeldada. Peakorraldajal on praegu gaas põhjas. Oleme selleks nii kaua valmistunud, meil on kõik minuti pealt paika pandud, nüüd on vaid vaja „i“-le täpid peale panna. Oleme oma tiimiga pidanud pikki koosolekuid, arutamaks, kas me oleme ikka kõigega arvestanud. See kõik on väga keerukas.

Mida Läti ralli pakub sellist, mida me ühelgi teisel rallil maailmas ei näe?

See on hea küsimus. Kuigi me teeme Riiga tulekuga tiimide ja ametnike jaoks ralli natuke keerukamaks, pean ütlema, et see on midagi unikaalset! Avatseremoonia toimub pealinna südames, vanalinnas. Pildid tehakse vabadussamba ees. Seejärel eskorditakse ekipaažid Biekernieki kompleksi, kuhu publik saab sõita trolliga – ma ei usu, et nii ligipääsetavaid ringradu maailmas palju on. Me ei saanud sellist võimalust publikukatseks mööda lasta. Ülejäänud kruusateed on üsna sarnased Eestile.