Inglise fänn ärkas staadionil? UEFA: video ei ole lähiajal filmitud

Inglise jalgpallifänn sai sotsiaalmeedias kuulsaks video tõttu, kus ta väitis, et veetis öö Gelsenkircheni staadionil pärast Inglismaa ja Serbia vahelist kohtumist. UEFA eitas seda sündmust, öeldes, et videos puuduvad Euro 2024 elemendid ja väljakumärgistused ei vasta mängujärgsele olukorrale.

„On ilmne, et see video ei ole filmitud turniiri ajal või viimaste nädalate jooksul. Staadionil ei ole ühtegi Euro 2024 elementi,“ kommenteeris Euroopa jalgpalliliit.

Yahoo kirjutab, et UEFA toonitas asjaolu, et peale mängu ei tohiks trahvikastijooned ja keskring enam nähtavad olla. Videos olnud tundmatu mees ei viidanud kordagi kellaajale või EM-ile. Ta sõnas vaid: „Just ärkasin, kell on neli hommikul. Ma värisen.“