10 FAKTI | Eesti rallimees võitis MM-etapil Moskvitšiga kiiruskatse ja Tänaku vinge teekond tipu poole

1921. aastal alguse saanud Poola ralli on üks vanemaid. Pikema ajalooga on ainult austerlaste ralli Österreichische Alpenfahrt ning Monte Carlo võidukihutamine. Nii sõideti Poolas ka MM-sarja kõige esimesel hooajal, 1973. aastal. Järgmiseks kaotati aga kalendris oma koht ning uuesti naasti alles 2009. aastal. Hiljem on Poolas kihutatud veel 2014.–2017. aastal. Nüüd ollakse jälle tagasi. Tänavu jagatakse Poolas punkte 27.–30. juunini. Delfi Sport toob esile kümme fakti, mida eestlased peaksid sel nädalal toimuvast rallist teadma.