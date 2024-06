TÄNA OTSEBLOGI | Šotimaa püüab Šveitsi vastu näidata oma tõelist palet

Avamängus neljaväravalise kaotuse saanud Šotimaast räägiti enne turniiri, kui ühest võimalikust mustast hobusest. Jah, kaotus Saksamaale seda staatust kindlasti vähendas, kuid ei tohi märkimata jätta, et alla jäädi siiski turniiri suurfavoriidile ning pool kohtumisest mängisid šotlased ka vähemuses. Tänane mängus Šveitsiga otsib Šotimaa lunastust.

Šveits näitas mängus Ungari vastu, et ka sel turniiril ei tohi neid alahinnata. Nad suutsid madjarite väravavõrku tabada kolmel korral ning ka mängupilt oli küllaltki veenev. Jah, üks löödi neile küll tagasi, kuid see ei tähenda, et šveitslased poleks ilusat esitust teinud.