Keila Coolbet jätkab Põhja-Euroopa liigas

„Eelmine hooaeg näitas, et ENBL-is mängimisest on ainult võita. Rahvusvahelised kohtumised olid huvitavad ja kasulikud mängijatele, treeneritele ja kogu klubile. Ühtlasi aitas see tutvustada välismaal väikest Keilat, kui tõelist spordilinna,“ sõnas Keila peatreener Peep Pahv .

„ENBL on meie meeskonna jaoks paras proovikivi, sest võidelda tuleb endast suuremate ja rahakamate meeskondadega. See on aga kindlasti arendav. Seega polnud kahtlustki, et soovime Euroopas jätkata ja seda me ka teeme.“