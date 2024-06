Eesti jalgpall üritab eelmise aasta eurohäbi maha pesta. Lindpere loosist: totaalne ebaõnn!

Eesti jalgpalliklubidel on seljataga ajalooliselt kehv eurosuvi: möödunud aastal jäädi viie vastase vastu täielikult kuivale. Nüüd, 12 kuud hiljem on jällegi käes aeg loota ja uskuda, et sünniks midagi sarnast nagu 2021. aastal, kui Tallinna FC Flora murdis ajaloos esimese Eesti klubina eurosarja alagrupiturniirile.