FOTOD | Nõmme Kalju äss tõusis meistriliiga parimaks väravakütiks, Paide mõõn jätkub

Paide peatreener Ivan Stojkovic ütles Soccernet TV otseülekandes, et õige pea on oodata muutusi, sest samamoodi jätkata ei saa. „Tuleb langetada suuri otsuseid. Näis, millised need otsused olema saavad, aga need saavad olema suured. Ja väga kiiresti.“ Kas need otsused puudutavad mängijaid? „Mitte ilmtingimata. See võib puudutada kedagi, kes ei ole mängija,“ vastas ta napilt.