Irina Embrich: Euroopa meistriks tulla on midagi erilist

„Ma ei ütleks, et see EM oli elu parim turniir, supertunnet on mul olnud varemgi, aga siis ei tulnud võitu. Nüüd tuli. Euroopa meistriks tulla on midagi erilist,“ sõnas Embrich Delfile, kui oli kuldmedali kaela saanud. „Ega ma veel usu, et võitsin kulla. Olen väsinud, päev oli pikk, alustasime hommikul kell üheksa. Aga ma ei kaotanud täna ainsatki matši, see on kõva.“