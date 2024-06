Jefimova ujus EM-i poolfinaalide parima aja, finaali pääses ka Romanjuk

Jefimova usub, et kõik peab õnnestuma, kui ta tahab poodiumi kõige kõrgemale astmele seista. „Peame treeneriga veel videost ujumise järele vaatama ning siis saame teha järeldusi, et mida finaali eel muuta või mitte. Kindlasti peab kõik õnnestuma,“ sõnas ujuja.

Romanjuk on rõõmus, et pääses mitu aastat kestnud mõõnast üle. „Suurim erinevus on kindlasti vaimne pool, tööd on tehtud palju ning päeva lõpuks on kõik ikkagi peas kinni.“