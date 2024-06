Kohtunikud ulatasid Premium liiga tiitli Levadiale? Pettunud Tehva: kes meile need punktid tagasi annab?

„Minu hinnang on, et meilt võeti värav ära. Kui kohtunik juba vilistab, siis ei saa aga olukorda enam tagasi võtta,“ sõnas pettunud Tamm kohtumise järel ETV eetris.

Ning isegi Kalju lähirivaali Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams oli seda meelt, et Kaljule tehti liiga. „Huvitav oleks kohtunike osakonna kommentaari kuulda, aga mina olen ikkagi kindel, et Kaljult võeti värav ära,“ rääkis Kams Betsafe’i jalgpallisaates. „Keegi ei teinud Lapale mingit viga, see vile tuli liiga kiiresti.“