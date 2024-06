Kaugvisete ja vahetava kaitse triumf. Kuidas tõusis ajalooliselt hea hooaja teinud Boston NBA valitsejaks?

Oli selge, et nii ei saa jätkata ja meeskonda peab mingis suunas raputama. Aga mis suunas? Ühe käiguna võinuks rohelise ja kogemusteta peatreeneri Joe Mazzulla asendada mõne nimekama mehega, aga ka ise noorelt juhendajaks tõusnud Stevens uskus hoolealusesse. Teise käiguna võinuks lahku lüüa meeskonna tähed Jayson Tatumi ja Jaylen Browni, sest ääremängijad on mitmes mõttes profiililt sarnased. Kuid Stevens valis kolmanda tee ning pani kõik kaardid tänapäevase meeskonna koostamisele, kus kõik platsil olevad mehed suudavad hea protsendiga sopsata kaugviskeid ning kaitses vahetada.

Mure Smarti ja Williamsiga

Selle taustal olev loogika on lihtne. Kas parem on tabada 48%-ga keskpositsiooniviskeid või 36%-ga kolmeseid? Esmapilgul näeb parem välja esimene optsioon, aga...

48% keskpositsiooni tabavuse puhul on ühe viske väärtus keskmiselt 0,96 punkti. 36% kaugvisete tabavuse puhul on ühe viske väärtus keskmiselt 1,08 punkti.

See 0,12-punktine vahe tundub justkui väike, aga kui sa korrutad selle 25 viskega, siis meeskond teenib ligi neli punkti rohkem. Ja seda on juba palju. Lisaks aitavad kaugvisked mängu laiali tõmmata, nii saab omakorda luua teravust. Pole sugugi ime, et viimase 20 hooaja jooksul on liigaülene shot chart (Viskekaart? On sellele üldse head eestikeelset vastet? – E. K.) saanud hoopis uue ilme. Korvpalli rünnaku kese on kaugvisked ja/või teravuse loomine.