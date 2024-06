Laura Lizette Sander krooniti teist aastat järjest Eesti meistriks, üldvõit läks Leetu

„Väga raske võistlus oli,“ tõdes Sander finišis. „Olin hästi aktiivne ja tegin endale sõidu raskemaks. Võib-olla läksin natuke liiga enesekindlalt peale. Aga tiitel tuli koju ja pole hullu. Olen sõiduga väga rahul.“ Sandri sõnul oli tal plaan rünnata siledal osal, aga ta ei teadnud täpselt mitmendal ringil. „Tahtsin viimasel ringil proovida seal minna ja tegingi samalaadse lükke, aga see ei läinud kuskile. Esimesel korral tuli see rohkem üllatusena. Korra mõtlesin, et vist ei proovi, aga siis ma juba läksin,“ jätkas Sander, lisades et leedulannad hakkasid kokku mängima alles lõpus. „Andsime Leedule Balti meistri tiitli, sest meil oli endal riigi meistri särk mängus.“