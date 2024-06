Tallinn premeeris Euroopa meistrit Johannes Ermi ja tema treenerit

„Tallinlane Johannes Erm võitis Euroopa meistrivõistlustel Roomas kümnevõistluses kuldmedali, mida oleme oodanud pea 26 aastat, vägev võit!“ sõnas abilinnapea Madle Lippus, kes preemia üle andis. „Tallinn peab oluliseks tänada ja tunnustada oma sportlasi, kes on rahvusvahelistel tiitlivõistlustel silma paistnud. Säravatele tiitlitele eelneb tohutu suur järjepidev töö, kuid selline tulemus tõestab, et pingutus viib sihile ja see on innustuseks ka meie noortele sportlastele. Tänan Johannes Ermi ja tema treenerit Holger Peeli, kelle saavutuse üle võib uhke olla kogu Eesti.“