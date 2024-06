VIDEO | Eesti inseneride loodud superauto püstitas Bikernieki ringraja rekordi

„Hetkel aeg auto taha ei jäänud, insenerid tegid väga head tööd ja oleksime suutnud ringi ka kiiremini läbida. Reedel saime tänu heitlikule ilmale sõita vaid paarkümmend ringi ning kuna Bikernieki rada on kitsas ja puude vahel ning mitmeid kurve tuleb sõita mälu järgi, siis jätsin kurvides piisava varu, et auto tervelt koju tuua,“ kommenteeris piloot Tõnis Vanaselja. „Varu ulatust näitab ka see, et simulaatoris sõitsin mitu sekundit kiirema aja, ehkki pean tunnistama, et see, kui hüplik päris rada võrreldes simulaatoriga on, tegi sõidu oluliselt keerulisemaks.“