Uus tehnoloogia jättis Belgia skandaalsel moel viigita? „Inglismaa kõrgliigas jääks selline värav kehtima“

Kui Romelu Lukaku 56. minuti viigvärav tühistati ilmselge suluseisu tõttu, siis 86. minutil jäeti belglased üsnagi skandaalsel moel pika ninaga. Taaskord saatis palli puuri Lukaku, kuid mängu sekkus VAR, mis fikseeris, et väravale eelnenud olukorras mängis Lois Openda palli käega. Belglase käepuude oli nii minimaalne, et palja videokorduse abil olnuks selle tuvastamine võimatu, kuid kohtunikel on Saksamaal toimuval suurturniiril selleks puhuks abimees taskust võtta.