Ogier tegi ettepaneku, kuidas MM-sarja punktisüsteemi muuta

Sellest hooajast kehtima hakanud punktisüsteemi suurim miinus on, et mitmel MM-etapil pole võitja teeninud kõige suuremat punktisaaki. Uue süsteemi üllas eesmärk oli muuta pühapäevad huvitavamaks ja see ongi toonud sinna lisapinget.

Samas on just Toyota sõitja Ogier selle süsteemi tõttu kõige enam kannatanud. Prantslane on sel hooajal võtnud kaks etapivõitu, kuid pole saanud suurimat punktisaaki. See on ka Toyotale valusalt kätte maksnud, sest meeskondlikku arvestust juhib Hyundai.

Kuidas aga muudaks punktisüsteemi Ogier? Prantsusmaa ässal on selleks selge ettepanek. Osaliselt läheks ta tagasi vana süsteemi juurde.

„Superpühapäeval võiks punkte anda vaid viiele parimale ja lisaks võiks punkte saada ka Power Stage`i kolm parimat,“ pakkus Ogier Rallit.fi-le. „Ma arvan, et see oleks väga hea lahendus.“

Ogier loobuks täielikult laupäevastest tingimuslikest MM-punktidest. See süsteem on tema hinnangul tekitanud ainult segadust.

„Laupäevaste punktide arvestamisest võiks loobuda, sest see lihtsalt eksitab kõiki, kuigi tegu on vaid tingimuslike punktidega. See on lihtsalt väga rumal,“ leiab Ogier.