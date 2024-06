PÄEVAKOKKUVÕTE | Prantslaste võitluslikkus kinkis Mbappele katkise nina

PÄEVA KAITSEMÄNG | Prantsusmaa. Prantslaste taktika Austria vastu oli mängu algusest peale vasturünnakutele orienteeritud. Kuigi rohkem proovis positsioonirünnakuga olukordi luua Austria, siis prantslased olid algusest peale väga kindlad. Kõik mehed võitlesid väljakul tohutult ning samuti toimis meeskondlik kaitsemäng. Tuleb ära mainida klišee, et tiitleid võidetakse just kaitsemänguga.

PÄEVA VÄRAV | Nicolae Stanciu kauglöök. Üks tähelepanekuid nii sellelt, kui ka eelmiselt suurturniirilt Katarist on see, et mängutaseme tõusu tõttu proovitakse vähem kaugelt peale lüüa. Rumeenia kangelane Nicolae Stanciu murdis aga käesoleva müüdi, kui sillutas tee võidule Ukraina vastu võimsa tabamusega, mis lati põrkest ristnurka lendas. Nii ERRi, kui TV3 väravate topis on just see värav tänase päeva seisuga turniiri ilusaim.