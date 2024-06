Konstantin Vassiljev: Slovakkide võit Belgia üle näitas, et nende jaoks on kõik võimalik

Enne mängu oli Belgia favoriit, kuid Slovakkia on viimastel aastatel näidanud päris head stabiilset mängu. Seepärast oli oodata, et slovakid võivad belglastele kõva vastupanu anda. Etteruttavalt võib öelda, et tänane mäng soosis seda, et nii ka juhtuks.

Mängu algus oleks võinud Slovakkia jaoks olla üsna nukker, sest väljakul oli täielik Duko-show. Ta oli ees terav ning tekitas meeskonnakaaslastele kaks suurepärast võimalust, mida Belgia lõpuks ära ei löönud. Samal ajal muidugi ehitas ta ka endale värava, mille slovakid realiseerisid. Ei saaks öelda, et Slovakkial esimene löök hästi õnnestus, sest see läks liiga kõrgele, aga teine põrkepall lõpetas väravas – ja see on peamine. Slovakkia juhtvärav oli kindlasti Belgia jaoks šokk, sest mängu algus sellist käiku ei pakkunud.

Pärast väravat hakkasid slovakid mängu sisse elama ning suutsid saavutada hea tasakaalu. Stanislav Lobotka võttis keskväljal kontrolli enda kätte, rahustas meeskonnakaaslastega mängu ning Belgial ei lastud pikka aega ees vaba ruumi leida. Siinkohal võib öelda, et Lobotka oli üks võtmeelementidest Slovakkia võidu juures, sest ta näitas väga kõrget klassi.

Kindlasti õnnestus Slovakkial ka kaitsetegevuses neutraliseerida Kevin De Bruynet, et pallid värava all tema lähedusse või liinide vahele ei jõuaks. Ometi lubati Romelu Lukakul tekitada üks pea sajaprotsendiline võimalus, aga puude oli halb ja sealt ei tulnud midagi. Vaheajaks oli tulemus mõnes mõttes mängupildi vastu, aga 0:1 oli tõsiasi.