Valtteri Bottas lubas peagi uue lepingu avalikustada

Bottas teatas esmaspäeval Autospordile antud intervjuus, et tema uus kodumeeskond selgub paari nädala jooksul.

„Ma arvan, et pean oma valiku kiiresti tegema,“ ütles 34-aastane Bottas, kelle praegune leping Sauberiga saab läbi pärast seda hooaega.

2026. aastal Audi nime kandma hakkav meeskond on Nico Hülkenbergiga uueks hooajaks juba lepingu sõlminud, kuid teise põhisõitja koht on endiselt selgusetu. Soomlase meeskonnakaaslaseks on tänavu hiinlane Zhou Guanyu.