DELFI VIDEO RIIAST | Mārtiņš Sesks stardib Rally1 autoga rallil, millele pani aluse tema vanaisa. „Ta oleks meie üle väga-väga uhke“

Läti parima rallisõitja Sesksi isa Uldis ja vanaisa Mārtiņš olid mõlemad rallisõitjad ja rallide korraldajad. Just vanaisa korraldas 1965. aastal esimest korda Kuramaa (Kurzeme) rallit, millest tänaseks on välja kasvanud Liepaja ralli. Vaevalt oskas vanaisa Mārtiņš, kes lahkus meie seast viis aastat tagasi, kunagi unistada, et ühel päeval sõidetakse Lätis autoralli MM-etapp.