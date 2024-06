Ataman kutsub NBA klubisid endale kosja: kui soovite staartreenerit, siis siin ma olen

„Varem oli see mu unistus [juhendada NBA-s], nüüd mitte, aga kui soovite Euroopast staartreenerit, siis siin ma olen,“ vahendab Eurohoops Atamani sõnu.

Pärast Panathinaikose tiitlivõitu paljastas Ataman, et NBA täht Giannis Antetokounmpo oli teda nimetanud „maailma parimaks treeneriks“.

„Ma ei tunne end maailma parimana. Mul pole olnud võimalust end NBA treeneritega võrrelda. Ja ma pole Euroopa korvpalliajaloo esinumber, aga kui keegi annaks viimase viie aasta põhjal kuldmedali… Mina olen viie aastaga jõudnud nelja [Euroliiga] finaali ja võitnud kolm tiitlit. Ma arvan, et see on midagi erilist. Kui rääkida ainult tulemustest, siis olen viimase viie aasta parim,“ lisas Ateena Panathinaikose kohe oma debüüthooajal Euroliiga võitjaks tüürinud Ataman.

Türgi tipptreener avalikustas, et oli tegelikult NBA-sse siirdumisele lähedal juba paar aastat tagasi, kui talle pakuti tööd abitreenerina.

„Kui ma aus olen, siis kaks aastat tagasi vestlesin ühe olulise NBA meeskonna peatreeneriga. Ma ei saa nime öelda. Kõik teavad, et tahaksin tulevikus end NBA-s proovile panna. Olla esimene Euroopa treener. Ma juba tean, et Jordi Fernández on seal, aga ta on treeninud seal, kuid mitte Euroopas. Pean silmas esimest eurooplast, kes teeb Euroopast sinna hüppe. Kogu oma karjääri jooksul olen alati olnud esimene. Sienas, Galatasarays, Besiktases, Efesis, Panathinaikoses. Minu jaoks on väga eriline, kui keegi tuleb ja palub mul NBA-s juhendada,“ jätkas Ataman.

Türklane usub, et tema viljeletav mängustiil sobiks NBA-sse väga hästi.

„Miks see ei peaks sobima? Ma olen juba juhendanud suuri NBA mängijaid. Mänguseisaku ajal Deron Williamsit, samuti Allen Iversoni (mõlemad Besiktases), nüüd Kendrick Nunni… Inimesed ütlevad, et minu stiil annab mängijatele vabadust ning keskendub tugevale ja raudsele kaitsele ning heale meeskonnatööle. Mitmed mängijad on minu käe all näidanud oma parimat mängu: Larkin, Micic… Kui ma olen Euroliiga tipptreener, siis ma ei karda NBA tähtede treenimist,“ lisas Ataman enesekindlalt.