Valgevenelanna Sabalenka otsustas Pariisi olümpia vahele jätta

„Eriti just oma viimaste kuude võitluste juures tunnen, et pean oma tervise eest hoolt kandma,“ teatas Sabalenka Berliini Openil. „See ajakava on olnud liige pingeline ja ma otsustasin oma tervise eest hoolitseda.“

Sabalenka loodab uuesti tippvormis olla hooaja lõpus, kui peetakse ka US Open. „Eelistan veidi puhata, et olla nii füüsiliselt kui tervislikult valmis kõvakattega väljakute hooajaks,“ lisas valgevenelanna. „Saan enne neid turniire hea treeningettevalmistuse teha. See on minu kehale ohutum ja parem.“