Terve elu rallifänn. „Kohapeal valdavat tunnet telekast kätte ei saa“

Ralliveri on Marcus-Indrekus alati voolanud, seda juba enne ilmaletulekut. „Esimest korda olin ralliraja ääres ema kõhus olles, kui minu vanemad vaatasid, kuidas Markko Märtin Eestis veel enda Toyota Celicaga võistles. Võib öelda küll, et minu varajane rallihuvi on pärilik, sest mu vanemad, peamiselt isa, olid tõepoolest pidevalt rallit jälgimas. Mina sattusin lapsena muidugi kõrvalt kõike seda kiirust ja melu nägema ning kui suuremaks sain, võeti mind raja äärde kaasa ka.“